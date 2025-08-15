"Игра показала, что у нас есть характер": Ризнык нашел положительные моменты в поражении от Панатинаикоса
Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал матч с Панатинаикосом.
– Очень тяжелый матч сегодня. К сожалению, обидное поражение в серии пенальти. Что чувствуют футболисты после подобных матчей?
– Все истощены, бились до последнего. Нам не повезло в серии пенальти. Я считаю, что это не фарт – такое бывает в футболе. Поэтому нам нужно держать выше голову и двигаться дальше.
Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти
– Вы считаете, что сегодня можете вынести из этого матча положительные или отрицательные выводы? Ведь даже в меньшинстве вы хорошо оборонялись и могли получить результат.
– Положительные выводы мы могли бы сделать только в случае победы. Но мы не пришли дальше. Я не могу сказать, что сегодня мы плохо играли – мы все бились в меньшинстве до последнего и показывали ничем не хуже игру, чем Панатинаикос. Поэтому я считаю, что сегодняшняя игра показала, что у нас есть характер. Хоть мы и молодая команда.
– Что можете сказать о поддержке в Кракове сегодня?
– Супер, спасибо всем болельщика, что пришли. Нам было приятно и легче играть перед такими фанатами. Спасибо.
– Лига конференции – это поражение для вас, для Шахтера?
– Слушайте, в нашей ситуации, которая сейчас складывается в нашей стране, мы должны выходить в еврокубки и набирать очки. По уровню престижа это не Лига Европы и не Лига чемпионов, но это также еврокубки. Нам сейчас нужно набирать очки.
– Еще хочу спросить о серии пенальти. Или аналитики сказали вам все необходимое?
– Конечно, они подсказывали. Мы сами в этом виноваты – много не забили, а так нельзя.
– Но перед 11-метровыми вам сказали, кто бьет и в какой угол?
– Да, мы с тренерами посмотрели. Все подсказали, – цитирует Ризныка Tribuna.com
Напомним, что Шахтер вылетел после поражения Панатинаикосу в Лигу конференций, где будет играть с Серветтом.
