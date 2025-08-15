– Очень тяжелый матч сегодня. К сожалению, обидное поражение в серии пенальти. Что чувствуют футболисты после подобных матчей?

– Все истощены, бились до последнего. Нам не повезло в серии пенальти. Я считаю, что это не фарт – такое бывает в футболе. Поэтому нам нужно держать выше голову и двигаться дальше.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти

– Вы считаете, что сегодня можете вынести из этого матча положительные или отрицательные выводы? Ведь даже в меньшинстве вы хорошо оборонялись и могли получить результат.

– Положительные выводы мы могли бы сделать только в случае победы. Но мы не пришли дальше. Я не могу сказать, что сегодня мы плохо играли – мы все бились в меньшинстве до последнего и показывали ничем не хуже игру, чем Панатинаикос. Поэтому я считаю, что сегодняшняя игра показала, что у нас есть характер. Хоть мы и молодая команда.

– Что можете сказать о поддержке в Кракове сегодня?

– Супер, спасибо всем болельщика, что пришли. Нам было приятно и легче играть перед такими фанатами. Спасибо.

– Лига конференции – это поражение для вас, для Шахтера?

– Слушайте, в нашей ситуации, которая сейчас складывается в нашей стране, мы должны выходить в еврокубки и набирать очки. По уровню престижа это не Лига Европы и не Лига чемпионов, но это также еврокубки. Нам сейчас нужно набирать очки.

– Еще хочу спросить о серии пенальти. Или аналитики сказали вам все необходимое?

– Конечно, они подсказывали. Мы сами в этом виноваты – много не забили, а так нельзя.

– Но перед 11-метровыми вам сказали, кто бьет и в какой угол?

– Да, мы с тренерами посмотрели. Все подсказали, – цитирует Ризныка Tribuna.com

Напомним, что Шахтер вылетел после поражения Панатинаикосу в Лигу конференций, где будет играть с Серветтом.

