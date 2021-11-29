Напомним, после поражения от Интера в 5-м туре ЛЧ Шахтер потерял шансы даже на третье место. Соответственно матч против Шерифа станет последним для команды Роберто Де Дзерби в текущей еврокампании.

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"Если мы говорим о результате в целом, то нельзя отдельно выделять что-то как ошибку. Существует комплекс причин такого результата. Во-первых, это новый опыт для Де Дзерби. Тренерский штаб работал в другой стране и никогда не играл в Лиге чемпионов. Во-вторых, философия футбола Де Дзерби, которая требует времени для воплощения, он не может полностью воплотить свои идеи, которые бы использовали в Лиге чемпионов. Третий момент – как команда готова к требованиям Де Дзерби.

Шахтер в сегодняшнем виде не готов конкурировать с Интером и Реалом. Шахтер – команда очень молодая и Де Дзерби начал очень часто говорить о том, что команда нуждается в усилении зимой. Когда команда теряет опытных Исмаили, Алана Патрика, когда нет Траоре – это удары для Шахтера", – сказал Вацко в эфире программы "Великий футбол".

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