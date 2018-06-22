Сегодня во Львове состоится матч легенд Украина – Грузия: последние новости перед игрой

Сегодня на Арене Львов пройдет матч легенд Украины и Грузии. Поединок начнется в 18:30.

Сегодня сборная Украины среди ветеранов на Арене Львов проведет 98-й матч в своей истории. Соперником станет сборная легенд Грузии, которая уже прибыла во Львов, информирует официальный сайт Федерации футбола Львовской области.

Маркевич: Хотелось бы, чтобы на матч ветеранов Украины и Грузии пришло много болельщиков

По случаю поединка состоялась традиционная пресс-конференция, на которой присутствовали, в частности, тренер сборной легенд Грузии Александр Чивадзе, Мирон Маркевич и другие.

По словам Мирона Богдановича, который прибыл на пресс-конференцию со своим внуком, он молодеет от таких матчей и готов сыграть в поединке с грузинами.

Александр Чивадзе отметил, что не был во Львове 30 лет, однако помнит победу Карпат в Кубке СССР-1969.

К слову, это будет уже 4 встреча легенд Украины и Грузии за последние 2 года. Матч начнется в 18:30 на Арене Львов. "Футбол 24" подготовит эксклюзивный репортаж с места событий.

Зидан и другие легенды Франции собрались по случаю юбилея победы на ЧМ-1998 – фото дня