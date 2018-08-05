"Сегодня вместе с коллегами Вы создаете новое Динамо", – Игорь Суркис трогательно поздравил Лужного с юбилеем

Президент Динамо Игорь Суркис поздравил Олега Лужного с Днем рождения. Напомним, сегодня легендарному экс-капитану киевлян исполнилось 50 лет.

"Уважаемый Олег Романович! Искренне поздравляю Вас с пятидесятилетием! Почти три десятка лет прошло с того дня, когда Вы впервые вышли на футбольное поле в составе киевского Динамо.

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Великий Лобановский увидел в двадцатилетнем парне из Львова не просто способного футболиста, а будущего лидера команды, который способен повести за собой, своим примером показав, что нет вершин, которые нельзя преодолеть, нет задач, которые нельзя выполнить. Именно благодаря этому Вы на долгие годы стали любимцем динамовских болельщиков и остаетесь им до сих пор.

С Вашим именем связаны сразу несколько эпох в истории киевского Динамо. От легендарной команды Лобановского восьмидесятых годов до команды нового поколения, возрожденной великим тренером во второй половине девяностых. Вы были среди тех динамовцев, которые доказали свой класс Европе, выступая за одну из сильнейших команд Англии.

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А потом, став тренером, Вы передавали футболистам Динамо не только свой опыт, но и свое отношение к футболу, которое не терпит компромиссов и всегда направлено на максимальный результат.

Сегодня вместе с коллегами по тренерскому штабу Вы создаете новое Динамо, которое, как мы все надеемся, не только поднимется до уровня команды 80-90-х годов, но и превзойдет его!

От всего сердца желаю Вам успехов в этой работе! Искренне Ваш, Игорь Суркис", – цитирует Игоря Михайловича официальный сайт Динамо.