Сегодня в 20:00 по Киеву станет известна судьба Лопетеги, – AS

Руководство Реала проведет встречу сегодня, 29 октября, для решения дальнейшей судьбы главного тренера Хулена Лопетеги.

Сегодня, 29 октября, в 20:00 по киевскому времени боссы мадридского Реала проведут совещание, в ходе которой решат, увольнять ли Хулена Лопетеги, сообщает AS.

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Издание ожидает отставку баска с должности главного тренера и моментальное назначение Антонио Конте, который разорвал контракт с Челси.

Реал после 10 туров имеет 14 очков и занимает 9 строчку в турнирной таблице Ла Лиги, не зная побед уже в 5 матчах подряд.

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