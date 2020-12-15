"Для начала нужно подобрать арбитров, которые будут готовы обслуживать матчи Премьер-лиги. Нынешние судьи УПЛ вообще не умеют судить. Это самые слабые арбитры за все время независимой Украины.

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Не вижу ни одного судьи, который хотя бы немного был близок к уровню тех специалистов, которые работали в мое время. Нет такого Онуфера, Мельничука, Шандора, Вихрова, Шевченко и других. Некоторые арбитры УПЛ вообще не понимают, что такое VAR и как с ним работать. Из 90 минут матча могут провести 80 минут у телевизора. У них нулевой уровень.

Когда мы работали – зарплата была 5 тысяч грн. Они получают 500 тысяч грн. За что, объясните? Мы ездили на сборы в Крым и Одессу, а они – в Турцию, в хорошие отели, и судят там по одному тайму. Нужно оценивать готовность арбитра по работе в течение всего матча, чтобы понять, когда ему легче судить и в чем нужно добавлять. О какой готовности может идти речь, когда арбитр работает только один тайм?

Кто такой Лучано Лучи и что он сделал для УПЛ? Он завтра поедет и забудет об Украине. Вместе с Коллиной они сделали из судейского комитета цирк, уничтожили его. Сейчас нужно, как минимум, пять лет, чтобы наладить судейство в Украине. Судей нужно выращивать: для начала они должны пройти сборы для молодых арбитров, затем, как минимум, по два года судить Вторую и Первую лиги. Если нигде не "сгорели" – могут судить Премьер-лигу. Сейчас же, судья через год-два уже судит УПЛ", – сказал Татулян в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

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