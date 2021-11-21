После увольнения Уле Гуннара Сульшера с должности коуча Манчестер Юнайтед 51-летнего испанца вспоминали среди претендентов на вакантное кресло.

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Сам Луис Энрике в эфире La Sexta такие слухи иронически опроверг: "Сегодня разве День дурака?". Кроме того, специалист дал понять, что чувствует себя счастливым в сборной Испании и не планирует уходить из нее.

К слову, Зидана, Почеттино, Тен Хага, Лопетеги, Роджерса и Блана пресса тоже называет возможными кандидатами на замену Сульшеру.

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