"Хочу обратиться к новому куратору судейского корпуса, который вступает в свои владения. Прошу обратить внимание на ситуацию в украинском футболе, потому что, по моему мнению, сегодня произошло откровенное убийство футбольного духа.

Скандальный эпизод с отмененным голом в видеообзоре матча Мариуполь – Львов

Посмотрите на Европу. Там дают доигрывать моменты, стандарты и прочее. Всегда до последнего момента дают доигрывать, до последнего касания. А у нас идет розыгрыш стандарта, удар нашего игрока, и в этот момент судья свистит. Иначе как назвать это убийством игры, духа игры, я не могу. Поэтому я считаю, что сегодня победу увезут не наши гости из Львова, а бригада людей в черном.

Все же хочу сказать на всю страну, что я горжусь нашими ребятами. Они молодцы, отлично бились, они умнчики. А победы придут, несмотря на все противодействия людей в черном. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время все же изменится. Будущее Маркевича? Главное не поражение, а игра. Игра есть, а результат придет. Главное для нас – победить нефутбольные факторы. У Маркевича есть кредит доверия", – сказал Санин в эфире ТК Футбол.

Львов одержал минимальную победу над Мариуполем в скандальном матче с отменённым голом