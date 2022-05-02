"Сегодня нам это нужно больше, чем им. Я должен быть честным. Для меня сегодня все было связано только с Эвертоном. Три очка так важны для нас. Когда вы видите, что они означают для жизни наших фанатов. Именно они в центре, и я рад, что игроки смогли увидеть всю важность этого события для фанатов.

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Мы должны бороться за очки, мы до сих пор в зоне вылета, поэтому должны показывать такую ​​же игру в каждом матче. Игроки должны показать, что им не безразлично. Мне нравится это. Им не нужно выходить за рамки, но они должны показать, что им не безразлично, фанаты хотят это видеть. Я немного зарядил их перед игрой, потому что ситуация ясна. Нам нужно выступать на этом уровне во всех оставшихся играх. Это должно продолжаться, а если нет, то мы с этим должны разобраться", – цитирует Лэмпарда Goal.

Напомним, 43-летний специалист недавно сам тренировал Челси, а в статусе игрока провел 13 сезонов на Стэмфорд Бридж.

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