Полузащитник Раджа Наингголан уверен, что его Рома сейчас доминировала бы в Серии А.

"В моей Роме была идеальная полузащита: рядом со мной играл Де Росси, Пьянич как медзал просто разрывал всех. Я не понимаю, почему Ювентус ставил Миралема рядом с защитниками, таким образом нивелировались все его сильные стороны.

Скандальная экс-звезда Ромы оценил Довбыка – хватило лишь одного слова

Я бы остался в Роме навсегда. Я смотрю на менталитет людей. Когда я приехал, команда была не особо сильной, пусть даже там были отличные футболисты. Впоследствии эти игроки сделали выдающуюся карьеру: Рюдигер, Салах, Пьянич. В те годы Ювентус был непобедим. Сегодня с той Ромой я выиграл бы пять Скудетто. Всегда была проблема с бюджетом. Оставаться в этом клубе столько лет было непросто.

Скотт Мактоминай из Наполи? Для фэнтези-футбола он подходит, потому что забивает голы, но в одном сезоне у меня было 11 мячей, и, кажется, он столько не забивал.

Мне не нравится сравнение с ним, на своем пике я был на другом уровне. В Манчестер Юнайтед он не играл, потому что не умеет разыгрывать мяч и не силен технически. В Наполи он подходит для игры Конте, как подходил Джаккерини. Видаль, например, был на совсем другом уровне", – сказал Раджа в интервью Gazzetta dello Sport.

Полузащитник Наполи Скотт Мактоминей был выбран лучшим футболистом итальянской Серии А по итогам прошлого сезона.

Наингголан выступал за Рому с 2014 по 2018 год. Все эти сезоны он входил в "команду года" Серии А. Раджа – один из лучших полузащитников в истории римлян.

Почему Довбыка не отпустили из римского ада, новая украинская звезда в Италии, еще один игрок сборной Украины в Серии А?