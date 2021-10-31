"Шахтер закономерно выиграл, имел большое территориальное и игровое преимущество. Сложно против них играть. Мы пытались не дать им свободного пространства, но они разбирались в трудных ситуациях и создавали моменты у наших ворот.

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Мы слишком глубоко садились без мяча из-за давления Шахтера. У "горняков" быстрые игроки – когда их пытаются прессинговать, они довольно легко выходят, создают пространство и моменты. Мы пытались сбить скорость и темп игры, но класс соперника ощущался на протяжении всего матча.

Почему Тотовицкий и Будковский так поздно вышли? Безбородько свое дело сделал – был активным, но подсел и вместо него вышел Будковский. А Тотовицкий только восстановился после травмы, перенес коронавирус – это максимум, который он может сыграть сегодня. Будем надеяться, что в следующей игре он поможет нам в стартовом составе", – сказал Рябоконь в комментарии программе "УПЛ ONLINE".

Напомним, в матче 13-го тура УПД Десна уступила Шахтеру со счетом 1:4 и опустилась на девятую строчку турнирной таблицы – черниговцы не знают вкуса побед уже в пяти матчах подряд.

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