"Мы не знали, что этим вопросом занимается УЕФА. Мы ожидаем лучшего управления от организации в таком важном вопросе. Мы придерживаемся нашей позиции, что норвежские команды не должны играть против российских, пока идет война. Это решение, которое объединяет весь норвежский спорт в солидарности с Украиной, и которое также следует рассматривать как часть санкций, вокруг которых сплотилась вся Европа, как власть, бизнес, так и спорт.

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В основном мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть изгнаны из футбола или других соревнований из-за действий взрослых и властей. Это соображение, которое должно быть очень сильным, независимо от ситуации. Футбол должен объединять, а не разъединять. Однако, мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком трудно отделить национальный футбол от российского народа и потребности режима использовать спорт как часть своей пропаганды", – цитирует руководительницу официальный сайт норвежской футбольной Ассоциации.

Недавно УЕФА решил вернуть российские сборные U17 к международным соревнованиям. Против позорного решения, кроме Норвегии, выступили Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия и Литва.

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