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Себастьян Ларссон: Поражение от Швеции станет для сборной Англии большим фиаско

5 июля 23:50 13 Читати українською
Себастьян Ларссон: Поражение от Швеции станет для сборной Англии большим фиаско
Себастьян Ларссон / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Швеции Себастьян Ларссон поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Англии.

"У англичан команда собрана из очень сильных игроков, вызывает большое уважение.

Швеция – Англия прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Но в то же время у Англии есть свои проблемы, нужно ими воспользоваться. Я думаю, для англичан станет большим фиаско поражение от Швеции", – цитирует Ларссона официальный сайт ФИФА.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия состоится в субботу, 7 июля. Начало матча – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
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Англия
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ЧМ 2018 Швеция - Англия Себастьян Ларссон Себастьян Ларссон Швеция Швеция
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