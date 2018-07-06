Себастьян Ларссон: Поражение от Швеции станет для сборной Англии большим фиаско

Хавбек сборной Швеции Себастьян Ларссон поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Англии.

"У англичан команда собрана из очень сильных игроков, вызывает большое уважение.

Швеция – Англия прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Но в то же время у Англии есть свои проблемы, нужно ими воспользоваться. Я думаю, для англичан станет большим фиаско поражение от Швеции", – цитирует Ларссона официальный сайт ФИФА.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия состоится в субботу, 7 июля. Начало матча – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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