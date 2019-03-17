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Себальос: Смена тренера в Реале сработала

07:30 57 Читати українською
Себальос: Смена тренера в Реале сработала
Дани Себальос / фото из соцсетей

Полузащитник Реала Дани Себальос поделился впечатлениями после победы над Сельтой (2:0) в матче 28-го тура Ла Лиги, который стал первым для Зинедина Зидана после возвращения в мадридский клуб.

62’ Иско
77’ Гарет Бейл
 

"Эти три очка очень важны. Правда в том, что смена менеджера, похоже, сработала, команда вернула хорошее настроение и, прежде всего, одержала победу, что является самым важным.

Реал – Сельта – 2:0 – видео голов и обзор матча

У нас есть четкая цель. Осталось десять игр, нам нужно выигрывать матч за матчем, чтобы закончить сезон как можно выше в таблице.

Иско и Бейл – два ключевых исполнителя для нас, и они должны чувствовать себя такими же важными, как и другие игроки команды.

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Вы должны уважать все решения, которые принимает тренер. Зидан сразу вселил в меня уверенность, выпустив меня на замену в ключевой момент при счете 1:0. Он сказал, что я буду играть, и мне это нравится", – цитирует Себальоса AS.

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Испания Реал Мадрид - Сельта Реал Мадрид Реал Мадрид Дани Себальос Дани Себальос
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