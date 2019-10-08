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Себальос рассказал, почему покинул Реал

17:15 18 Читати українською
Себальос рассказал, почему покинул Реал
Дани Себальос / Официальный сайт УЄФА

Полузащитник сборной Испании Дани Себальйос рассказал, что не позволило ему проявить свои лучшие качества в мадридском Реале.

"У Реала все хорошо. Знаю, что там есть несколько травмированных. Я сейчас в Арсенале и чувствую себя прекрасно. Очевидно, что я хотел уйти из Реала и в результате успешно покинул клуб.

Себальйос "нашел" в Арсенале Роналду времен Реала

Сейчас нахожусь там, где хочу быть, и я очень счастлив. Моя идея заключается в том, чтобы выходить на поле, играть и наслаждаться футболом. В предыдущие два года у меня этого не было", – цитирует Себальйоса Marca.

Напомним, Себальйос находится в аренде в Арсенале. Лондонский клуб не имеет права выкупа 22-летнего футболиста. На этом настоял сам игрок.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Дани Себальос Дани Себальос Арсенал Арсенал
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