Себальос рассказал, почему покинул Реал

Полузащитник сборной Испании Дани Себальйос рассказал, что не позволило ему проявить свои лучшие качества в мадридском Реале.

"У Реала все хорошо. Знаю, что там есть несколько травмированных. Я сейчас в Арсенале и чувствую себя прекрасно. Очевидно, что я хотел уйти из Реала и в результате успешно покинул клуб.

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Сейчас нахожусь там, где хочу быть, и я очень счастлив. Моя идея заключается в том, чтобы выходить на поле, играть и наслаждаться футболом. В предыдущие два года у меня этого не было", – цитирует Себальйоса Marca.

Напомним, Себальйос находится в аренде в Арсенале. Лондонский клуб не имеет права выкупа 22-летнего футболиста. На этом настоял сам игрок.

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