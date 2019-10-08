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Себальос получил травму на тренировке сборной Испании

22:28 9 Читати українською
Себальос получил травму на тренировке сборной Испании
Данни Себальос (справа) / Фото elmundo

Хавбек Арсенала Данни Себальос был вынужден досрочно завершить тренировку сборной Испании.

Сборная Испании понесла потери на первой тренировке во время октябрьских сборов команды. Данни Себальос не смог завершить занятие, сообщает Mundo Deportivo.

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23-летний полузащитник почувствовал мышечный дискомфорт. О тяжести повреждения пока неизвестно.

На "Фурию Роху" ожидают поединки отбора к Евро-2020 против Норвегии и Швеции, которые состоятся 12 и 15 октября соответственно.

Напомним, летом Себальос перебрался из Реала в Арсенал на правах аренды.

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Испания Дани Себальос Дани Себальос Испания Испания
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