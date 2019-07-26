"Себальос – важный игрок": Зидан назвал причину перехода хавбека в Арсенал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями относительно трансфера испанского полузащитника Дани Себальоса.

"У меня не было конфликта с Себальосом. Ему нужно больше играть, потому что он важный игрок.

Себальос официально перешел в Арсенал

Правда в том, что в Мадриде у него не было достаточно минут, вот и все. Здесь большая конкуренция. Я хочу, чтобы он много играл и достиг успеха", – цитирует Зидана AS.

Напомним, 22-летний полузащитник присоединился к лондонскому Арсеналу на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Ла Лиги Себальос провел 23 матча, в которых отметился тремя голами.

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