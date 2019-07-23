toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Себальйос в Арсенал: Эмери подтвердил подписание игрока Реала

09:58 117 Читати українською
Себальйос в Арсенал: Эмери подтвердил подписание игрока Реала
Дани Себальйос / Фото ФК Реал

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери анонсировал громкий трансфер "канониров".

"Мы хотели арендовать одного футболиста, обсуждались разные имена. Клуб работал над этим.

"Арсенал подпишет 3-4 звездных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери

Себальйос – очень хороший игрок. Я знаю его по игре в Бетисе и Реале. Он очень хорошо выступал в молодежной сборной Испании, с которой выиграл чемпионат Европы", – цитирует Эмери официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне испанский полузащитник провел 34 матча в составе Реала, в которых отличился 3 голами и двумя результативными передачами.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Ювентус назвал цену за Матюйди – на хавбека претендуют ПСЖ и Манчестер Юнайтед
00:29
194
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Англия Трансферы Реал Мадрид Трансферы Арсенала Дани Себальос Дани Себальос Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
30
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук