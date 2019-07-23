Себальйос в Арсенал: Эмери подтвердил подписание игрока Реала

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери анонсировал громкий трансфер "канониров".

"Мы хотели арендовать одного футболиста, обсуждались разные имена. Клуб работал над этим.

"Арсенал подпишет 3-4 звездных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери

Себальйос – очень хороший игрок. Я знаю его по игре в Бетисе и Реале. Он очень хорошо выступал в молодежной сборной Испании, с которой выиграл чемпионат Европы", – цитирует Эмери официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне испанский полузащитник провел 34 матча в составе Реала, в которых отличился 3 голами и двумя результативными передачами.

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