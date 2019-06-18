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Себальос опроверг слухи о конфликте с Зиданом

12:40 12 Читати українською
Себальос опроверг слухи о конфликте с Зиданом
Дани Себальос /Marca

Полузащитник Реала Дани Себальос назвал лживыми слухи о конфликте с Зинедина Зидана.

"В связи с информацией, опубликованной в некоторых СМИ, я предпочитаю не называть, я хочу сказать, что ни одна моя личная беседа с кем-либо из тренерского штаба Реала не становился достоянием общественности.

"Я сам не хотел продолжать сотрудничество с вами", – Себальос покинет Реал из-за Зидана

Я категорически отрицаю высказывания, которые мне приписывали. Это крайне непрофессионально и неуместно – публиковать такие лживые новости. Особенно когда мы со сборной Испании ведем борьбу на таком важном международном турнире, как молодежный чемпионат Европы", – написал Себальйос в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Зидан в личной беседе якобы сказал 22-летнему испанцу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, а игрок ответил, что и сам не хочет работать под его руководством.

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Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы Реал Мадрид Дани Себальос Дани Себальос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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