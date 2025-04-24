Главный тренер Шахтера Марино Пушич рассказал, почему полузащитник Георгий Судаков не вышел в стартовом составе на полуфинальный матч Кубка Украины против Полесья (1:0).

– Как вы можете прокомментировать отсутствие Судакова в стартовом составе?

– Судаков травмировался. Было под вопросом, сможет ли он вообще сыграть в этом матче. Поэтому он не смог начать игру в старте. Но наш медицинский персонал подготовил его, чтобы он мог сыграть хотя бы полчаса, пришлось сделать несколько уколов.

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Ему было тяжело войти в игру и поймать ритм из-за травмы и этой боли. Но он показал характер, показал большое, храброе сердце ради команды, клуба, чтобы сыграть в этом матче. Вы видели, что он добавил во время игры. Это было очень приятно видеть. Причиной, почему он не начал матч с первых минут, как я уже говорил, была его травма. Он получил ее в предыдущей игре, – сказал Пушич для пресс-службы Шахтера.

К слову, в нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей за клуб, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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