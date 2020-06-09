"Сделал татуировку в Украине, когда страдал": экс-легионер Динамо намекнул на проявления расизма во время жизни в Киеве

Бывший полузащитник Динамо Че Че вспомнил, как решил сделать татуировку с изображением Мартина Лютера Кинга и Малькольма Икса во время выступлений за киевский клуб.

"Я знаю, что значит быть темнокожим. Как это, когда идешь в торговый центр, а люди смотрят так: "Что он здесь делает?" У нас часто забирают право на мечту. Мы что-то планируем в детстве, мечтаем, но у нас нет условий.

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Сегодня мы имеем честь быть голосом в нашей стране, кем-то, кто им люди могут видеть себя. Эти татуировки я сделал, когда был в Украине. Если не ошибаюсь, то после какой-то ситуации, когда я там страдал", – поделился Че Че в комментарии Esporte Espetacular.

Напомним, в Динамо Че Че выступал с июля 2018 и успел провести за киевлян 16 матчей и отметиться 1 ассистом. Бразилец перешел в Сан-Паулу в марте 2019 за 5 млн евро, подписав контракт на 4 года.

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