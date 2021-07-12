Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров считает, что лишь общая работа сможет привести клуб к успеху.

"Я очень рад быть частью этой команды, рад работать в Аль-Айне. Я сделаю все возможное для клуба.

"Выбираю клубы с максимальными амбициями", – Ребров объяснил, почему перебрался в ОАЭ

Для меня важно видеть развитие футболистов и команды. Мы должны играть интенсивно. Никто из болельщиков не принял результат прошлого сезона (6-ое место, – прим.).

В этом году мы должны работать сильнее для общего успеха. Все должны работать сильнее: футболисты, тренеры, персонал. Нет другого пути к успеху, чем помощь друг другу", – сказал Ребров в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, украинский специалист возглавил Аль-Айн в начале июня 2021 года, подписав с клубом контракт на один год.

Футуристична пустеля, де рахують нафтодолари, а герой ЧС-2002 став легендою: куди потрапив Сергій Ребров