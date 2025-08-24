"Я постараюсь сделать так, чтобы Килиан Мбаппе помог выигрывать матчи. Он – неотъемлемая часть команды. Чем лучше все складывается, тем важнее в сезоне играть как команда.

Реал объявил заявку на матч Ла Лиги – 4 звезд нет, Лунин едет к бывшей команде

Отставание от Барселоны? Я абсолютно не волнуюсь. Меня волнует уровень моей команды, как идут дела у нас. Каждую неделю мы сможем совершенствоваться и расти.

Мы много говорим об игре, о том, как можем улучшить игру. Всего несколько игр – у нас мало информации, и нам нужно анализировать. Существуют профили для игры по разным схемам, с четким пониманием того, почему мы хотим делать то или иное. Мы можем проявить гибкость.

Винисиус? Вижу, что у него все хорошо. Сезон только начался. Все хотят провести хороший год, и у всех хорошее настроение. Это главное. Я недавно говорил, что контекст КЧМ другой. Сыграли лишь один матч, поэтому к статистике нужно относиться с долей скепсиса.

Стандарты? Пока что не смогли много поработать над этим, но есть игроки высокого уровня. Арда, Трент, Франко, они подают очень хорошо", – цитирует Алонсо Marca.

Напомним, что Реал сыграет против Овьедо в воскресенье, 24 августа. Начало матча в 22:30 по киевскому времени.

