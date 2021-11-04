Боруссия Д почти весь матч против Аякса провела в меньшинстве из-за сомнительного решения судьи.

В середине первого тайма защитник Боруссии Матс Хуммельс в жестком подкате сыграл против соперника. Арбитр оценил такие действия ветерана на прямую красную карточку, что вызвало возмущение у многих экспертов, включая самого Матса.

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"Нет слов по этому удалению… сделайте VAR честным! В конце концов этого было недостаточно, но игроки упорно боролись весь матч", – написал Хуммельс в Twitter.

Боруссия Д с 6 очками идет второй в группе C, такое же количество зачетных баллов у Спортинга.

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