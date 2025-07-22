"Мы на правильном пути. Тренировочный сбор в Словении прошел хорошо, команда упорно работала, потому что мы должны были быть в лучшей форме к началу июля, чтобы подготовиться к Лиге Европы.

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Конечно, наша форма будет улучшаться с каждым официальным матчем. Это большое преимущество, что мы уже играем в Европе. Это помогает нам быстрее достигать пиковой формы.

Бешикташ – клуб с богатой историей и солидным составом. У них много индивидуальных талантов, опытные легионеры и игроки, которые играли в высших лигах. Мы уважаем нашего соперника и очень серьезно готовимся к этому противостоянию. Мы верим в себя и наш план на игру. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти в следующий раунд.

Мы всегда стремимся к высоким целям. У нас молодая, амбициозная команда. Мы хотим пройти как можно дальше, представлять Украину на самом высоком уровне и, прежде всего, играть в хороший, качественный футбол, который дает результаты", – цитирует Матвиенко Gazeta Krakowska.

Напомним, что матчи между Шахтером и Бешикташем в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 24 и 31 июля.

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