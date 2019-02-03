"Сделаем первый шаг вместе": Шахтер презентовал яркий проморолик к матчу против Айнтрахта

14 февраля состоится первый матч плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом Франкфурт.

"Горняки" на своем канале в YouTube опубликовали промо поединка против немецкого Айнтрахта.

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Отметим, первый матч 1/16 финала Лиги Европы сыграют 14 февраля на стадионе ОСК Металлист в Харькове. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа по Киеву. Ответный матч состоится во Франкфурте 21-го февраля. В этих матчах команды разыграют путевку в 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы.

К слову, вчера Айнтрахт Ф разошелся миром с лидером Бундеслиги Боруссией из Дортмунда.