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"Сделаем первый шаг вместе": Шахтер презентовал яркий проморолик к матчу против Айнтрахта

09:39 61 Читати українською
"Сделаем первый шаг вместе": Шахтер презентовал яркий проморолик к матчу против Айнтрахта
Шахтер презентовал яркий проморолик к матчу Лиги Европы

14 февраля состоится первый матч плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом Франкфурт.

"Горняки" на своем канале в YouTube опубликовали промо поединка против немецкого Айнтрахта.

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Отметим, первый матч 1/16 финала Лиги Европы сыграют 14 февраля на стадионе ОСК Металлист в Харькове. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа по Киеву. Ответный матч состоится во Франкфурте 21-го февраля. В этих матчах команды разыграют путевку в 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы.

К слову, вчера Айнтрахт Ф разошелся миром с лидером Бундеслиги Боруссией из Дортмунда.

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
11
дн
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9
час
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31
мин
Айнтрахт Франкфурт
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