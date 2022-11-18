"Сейчас сложно сказать, я сосредоточен на ЧМ-2022. Возможно, это мой последний турнир. Мой пятый чемпионат мира. Я не знаю, что после него будет, но фанаты навсегда останутся в моем сердце. И я надеюсь, что они будут на моей стороне – независимо от того, вернусь я или нет.

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Никто не идеален. В жизни каждого человека есть определенные эпизоды. Я буду совершать ошибки, я тоже человек. Но сейчас мне тяжело дать ответ. Я сосредоточен на ЧМ-2022. Когда перешел в МЮ, хотел помогать команде, делать что-нибудь хорошее, помогать ей бороться с лучшими клубами. Но это тяжело, когда тебе подрезают крылья, когда люди не хотят, чтобы ты блистал, не хотят слушать твои советы. Думаю, мне есть что подсказать, я мог бы помочь.

Моя мотивация изменилась за несколько месяцев. Я не хочу говорить, что мне нужен новый вызов. Но, может быть, и мне, и Манчестеру новая страница пошла бы на пользу. Но если я вернусь, то надеюсь, что мне позволят блистать так, как я это делал все эти годы.

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Люди говорят, что я уже не на топ-уровне? Такие вопросы я считаю глупыми. Ну так никто не остается тем же человеком. Мы стареем с каждым годом, это естественно всем. Нужно подстраиваться. Я не хочу звучать самоуверенно и говорить, что я тот же, что и в 20 лет. Нет, понятно, что нет.

Однако я адаптируюсь, знаю свои сильные стороны. Я все еще играю на высоком уровне, забиваю голы. Но когда ты не чувствуешь вокруг нужной энергии, тебе сложно оставаться собой. Это и случилось со мной. Конечно, от критики никуда не деться: "Ой, ему уже 37, он уже не тот". Но я хочу посмотреть, как кто-нибудь будет играть на моем уровне в таком же возрасте. Я чувствую себя очень хорошо и верю, что отлично проведу чемпионат мира", – цитирует Роналду MEN со ссылкой на интервью Пирсу Моргану.