"Это мое первое выступление за Бенфику в Лиге чемпионов. Я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными. Это очень ценная и важная для меня школа.

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Справедлив ли результат? В общем, да. Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает.

Относительно того, что Динамо может стать нашим главным соперником в группе... Посмотрим, пока еще рано об этом говорить", – сказал Морато на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Бенфика в Киеве расписала безголевую ничью с Динамо (0:0), а в параллельном матче Бавария разгромила Барселону 3:0. Турнирная таблица группы Е после 1-го тура выглядит следующим образом: лидируют немцы, украинская и португальская команды делят вторую и третью строчки, а замыкают квартет испанцы.

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