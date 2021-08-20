"0:3 – это слишком много. Очень горькое, обидное поражение. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но Рапид не позволил нам этого сделать.

Рапид Вена – Заря – 3:0 – видео голов и обзор матча

У самих же австрийцев 3 удара – 3 гола. Хороший показатель. В ответном матче, конечно же, будет сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит", – цитирует Скрипника Kronen Zeitung.

Напомним, в первом матче "мужики" неожиданно потерпели разгромное поражение от Рапида со счетом 0:3. Ответный матч состоится через неделю, 26 августа. Начало встречи в 19:30.

Рапид разгромил Зарю в плей-офф квалификации ЛЕ: фиаско атаки "мужиков", проблемы под прессингом и приговор для УПЛ