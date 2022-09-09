"Судейство после трех туров в УПЛ? Вы знаете, рано делать какие-то выводы, даже об удалении Мудрика. Но я всегда говорил: ошибки происходят у всех. Вопрос, была ли это умышленная ошибка в интересах команды соперника или еще в чьих-то интересах или это не умышленная ошибка? Арановский – опытный арбитр, и в нашем случае, я считаю, это была намеренная ошибка.

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Кто-то с первого тура видел себя на первом месте, а нам отводили роль статистов. Что-то пошло не так, и мы уже видим, что судейский фактор выходит на передний план. Я бы не хотел, чтобы после каждого тура мы говорили о судьях. Я предпочитаю говорить о футболе. Но если кто-то будет мотивировать арбитров допускать умышленные ошибки, мы не будем молчать", – поделился Срна в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Мудрик получил прямую красную на 35-й минуте матча с Рухом, наступив на ногу сопернику. Поэтому Михаил не сможет сыграть в поединке с Черноморцем, который состоится уже завтра, 10 сентября, начало в 17:00.

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