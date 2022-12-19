"Считаю его лучшим игроком Мундиаля": Сабо удивил выбором, проигнорировав Месси и Мбаппе
17:42 - Читати українською
У экс-тренера Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо есть свое мнение относительно самого полезного футболиста мирового первенства.
"Для меня Гризманн стал открытием этого чемпионата мира. Я считаю его лучшим игроком Мундиаля.
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Он проделал большой объем работы и стал незаменимым звеном в сборной Франции", – сказал Сабо в комментарии FanDay.
Напомним, Гризманн провел на ЧМ-2022 семь матчей, в которых отдал 3 результативных передачи.
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