У экс-тренера Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо есть свое мнение относительно самого полезного футболиста мирового первенства.

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"Для меня Гризманн стал открытием этого чемпионата мира. Я считаю его лучшим игроком Мундиаля.

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Он проделал большой объем работы и стал незаменимым звеном в сборной Франции", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, Гризманн провел на ЧМ-2022 семь матчей, в которых отдал 3 результативных передачи.

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