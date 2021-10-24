Вратарь Динамо Георгий Бущан признался, кто из коллег по цеху вдохновляет его в чемпионате Украины.

"Считаю ли я Пятова легендой? Да. В некоторых вещах он для меня пример. Он уже лет 12 держится на хорошем уровне в хорошем клубе.

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Трудно достичь определенного уровня и безумно трудно на нем удержаться. У него были и взлеты, и падения, но он всегда был равным ко всему", – сказал Бущан в интервью YouTube-канал "Зе Интервьюер".

Напомним, Пятов перешел в Шахтер из Ворсклы в 2007 году и за это время провел за донецкий клуб 478 матчей, в которых пропустил 413 голов, а в 220 поединках удержал свои ворота на замке. К слову, оба вратаря – партнеры в национальной сборной Украины.

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