"Сегодня было много моментов, которые не так часто бывают. И надо понимать, что когда есть момент, то надо забивать. В таких матчах много моментов стопроцентных не будет. Могли забить - не забили, есть над чем работать. Проанализируем и будем двигаться вперед. У нас следующая игра очень важная. У нас осталось три дня, поэтому – восстановление и работаем.

Ребров назвал причину поражения сборной Украины от Франции: "Это была большая проблема"

Делали ли мы ставку на второй тайм? Изначально мы не делали ставку ни на один из таймов. Это футбол, может случиться что угодно. Но первый тайм, я считаю, сыграли хорошо, а во втором стали играть еще увереннее. Имели хорошие моменты, не забили, а соперник забил второй мяч, после чего стало тяжело отыграться. Но сегодня у нас была команда, все боролись, создавали моменты. Есть над чем работать, а в следующем матче надо уже решать.

Что сказал Ребров в перерыве? Сказал, что мы хорошо оборонялись, но надо выходить агрессивнее вперед и завершать атаки. То, что мы и делали во втором тайме, – сказал Забарный в комментарии Megogo.

Украина проиграла Франции первый матч отбора на ЧМ-2026