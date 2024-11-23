"Внутри Эдуардо очень нежный романтик. Внешне только очень серьезный. В меру сдержанный и скрытный, но честный. Говорит все, как действительно думает, то есть прямой. Я себя классно с ним чувствую, как в эйфории. Мы на одной волне.

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Его самый романтичный поступок? Самое романтичное, что он делал для меня, то это ужин в самом высоком номере с ванной и террасой. Было очень классно: свечи, суши, ванна с пеной и массаж. Эдуардо дарит цветы без причины. Его бывшие даже пишут мне. Иногда реагируют на цветы, злятся.

Герреро также готовит для меня. Романтическая нотка присутствует, когда делаем это вместе. Конечно, заляпает тем блендером всю кухню, но послушно убирает, когда начинаю кричать. И уже традиционно называет меня "Мой Токсик".

Некоторые подруги удивляются, потому что не догадывались, что Эди прямо такой романтик. Однажды собрались компанией, когда я получила корзину цветов без причины. Были поражены не только девушки, но и ребята – друзья его.

Характер у него очень резкий, но он быстро умеет успокаиваться. По знакам он – Рыба, а я – Овен. Думаю, что этим все сказано. Иногда удивляют некоторые его поступки, потому что он считает, что все можно купить, но это не так. В то же время радует то, что он упрямый и целеустремленный", – рассказала Крыжановская в интервью YeSport.

Напомним, Герреро перешел в Динамо из Зари в начале сентября 2024 года за 2,5 млн евро. С того времени провел за киевлян 13 матчей, в которых забил 1 гол.

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