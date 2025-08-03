– Напряженный матч для вашей команды получился?

– Да, 100 процентов. Я считаю, что счет по игре. Немножко, пожалуй, я не скажу, что разочарован, потому что... Единственное, что менталитет сегодняшнего матча не понравился – в том плане, что мы должны были продолжать хотеть еще забить гол, чтобы уже наслаждаться футболом. Но я уверен, что это придет со временем, если мы будем выполнять все так, как мы сегодня делали. В принципе, это один из первых матчей, где у нас и в структуре на оборону выходило много, и с мячом.

Отбитый пенальти в видеообзоре матча Карпаты – Полесье – 0:2

– В начале матча Карпаты очень активно бросились прессинговать. Казалось, что были у Полесья проблемы, были потери, были моменты у соперника, выход Краснопира один на один в начале. Что не далось команде? И не далось ли что-то команде в эти стартовые 10-15 минут?

– Да, мы ожидали прессинга от Карпат, мы об этом говорили с ребятами. Пожалуй, самое главное, что те моменты, которые в начале были у наших ворот, – это тактические моменты, которые мы поправим. Были действительно такие проблемы в начале, но, в принципе, исправились, и потом уже игра была по нашему сценарию.

– Вы уже отошли от шока, который был в 1-м матче с Санта-Коломой? Это был глюк системы? И вы уже поняли, в чем был глюк той системы?

– Ни в коем случае. Понимаете, у нас сегодня в стране оценивают футбол по стране, которую представляет соперник. Футбол выравнивается, и нам действительно попался соперник, который, как минимум, чего-то стоит, который хорошо работает с мячом.

Думаю, вы все видели, кого он выбил перед этим раундом. Поэтому здесь, считаю, недооценка больше пришла от журналистов – они немножко преувеличили. Потому что Санта-Колома на самом деле – очень хорошо организованная команда, что касается мяча.

– Гайдучик забивает 2-й матч подряд. Есть ли у вас уже видение относительно основного форварда вашей команды?

– У нас есть обойма, они все – игроки основного состава. Сейчас у нас за месяц будет 6 матчей еще впереди. Поэтому будет ротация, будет обязательно какая-то свежесть.

Самый главный, пожалуй, показатель – это тренировки. Кто как себя на тренировках будет проявлять, тот и будет играть. Это касается каждого футболиста нашей команды. Сегодня в основном составе играли сильнейшие футболисты. Да, это была ротация, но это те ребята, которые уже на тренировках работают. Что-то получается, что-то не получается. Мы в начале нашей работы.

Но они работают на 100 процентов, и это уже дает им шансы для того, чтобы попасть в основной состав. Основной состав перед любым футболистом открыт. Если он лучше понимает, работает на 100 процентов, понимает, что мы хотим на оборону и атаку – только тогда этот игрок заслуживает места в основном составе, – сказал Ротань в эфире "Футбол 360".

Напомним, что накануне Полесье одолело Санта-Колому из Андорры во втором раунде квалификации Лиги конференций. После поражения 1:2 в первом матче, житомиряне уверенно отыгрались в ответной игре – 4:1.

Карпаты с поражения стартовали в УПЛ, уступив Полесью – отмененный гол, два пенальти и "коварный" VAR