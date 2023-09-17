"Шесть лет не выигрывали на выезде у Эвертона, поэтому это был вызов, с которым справились. Мы доминировали и создали много моментов, провели великолепную игру. Счет, вероятно, должен был быть больше. Все сыграли очень хорошо. У нас было много шансов, мы были терпеливыми.

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Мне действительно понравилась игра. После матча с Манчестер Юнайтед на моем лице читалось облегчение, против Эвертона – наслаждение. Думаю, что первый наш гол нужно было засчитать. Но я доволен тем, что мы одержали победу.

Троссар забил невероятный гол. Это то, что нам нужно. Игроки, которые выходят на замену, должны быть готовы принести команде результат.

Мартинелли? У него боль в подколенном сухожилии. Мы оценим его здоровье позже", – цитирует наставника "канониров" BBC.

Напомним, что Арсенал набрал после пяти туров 13 очков и находится на четвертой строчке. В следующем туре подопечные Артеты сыграют против Тоттенхэма.

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