Бывший наставник Милана, Реала и ряда других команд Фабио Капелло отметил силу Наполи в матче против Ливерпуля.

Команда Юргена Клоппа без шансов уступила на стадио имени Диего Марадоны. Наполи отправил в ворота гостей 4 мяча и только после этого позволил сопернику забить гол престижа. Капелло отметил регресс в игре Ливерпуля.

Наполи – Ливерпуль – 4:1 – видео голов и обзор матча

"Наполи имеет мастерство, и это было заметно на протяжении всей игры. Ливерпуль был не столь подвижным, как в те времена, когда все выигрывал. Футбол Наполи был невероятный. Счет 4:1, пожалуй, не совсем объективен. Должно быть 7:2", – сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, мерсисайдцы очень сложно начали нынешний сезон и на внутренней арене. После 6 туров АПЛ Ливерпуль расположился на 7 месте в турнирной таблице, набрав всего 9 очков из 18.

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