Эскильстун повёл со счётом 3:0 уже к 16-й минуте, а в начале второго тайма табло показывало цифры 5:1. Тем не менее, игра завершилась победой хозяев со счётом 5:4 – Стоксунд забил три мяча с 58-й по 89-ю минуты.

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На 58-й минуте приключился автогол 20-летнего полузащитника хозяев Адама Падована, который заставил всех говорить о договорном характере этой игры. Он нанёс удар по собственным воротам, хотя легко мог выбить мяч.

Йохан Классон, ответственный за соблюдение этических норм, заявил, что Шведская футбольная ассоциация намерена более подробно рассмотреть эту ситуацию.

В то же время тренер Стоксунда Адам Гурсой настаивает на том, что автогол Падована стал чистой случайностью. "В этом автоголе нет ничего странного, в футболе подобные эпизоды случаются. Слухи о договорном матче? Понятно, что их несложно раздуть с нуля. Большинство людей, вероятно, видели только отдельный инцидент – не думаю, что многие люди, обсуждающие это, видели весь матч целиком", – отметил тренер.