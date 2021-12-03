"Несправедливость состоит из нарушения игровой дисциплины. Когда мы анализировали игру Шахтера, то акцентировали внимание на фланговых атаках команды. Нам удалось нейтрализовать их правый фланг, но с левым флангом не разобрались.

Шахтер – Львов – 6:1 – видео голов и обзор матча

В первом тайме справедливым был бы счет 0:0. У нас был один удар, и мы его реализовали, а Шахтер вообще ничего не создал. Я не думаю, что мы расклеимся после такого счета, надеюсь, что такое поражение покажет силу коллектива. Качество игры дает оптимизм, но счет 1:6 очень болезненный.

Игрой в первом тайме я доволен, мы создавали моменты из стандартных положений, могли и удвоить преимущество, но – 1:6", – поделился Дулуб в эфире телеканала Футбол.

Отметим, что Шахтер разбил Львов (6:1), а четыре гола "горняки" провели в последние 15 минут встречи. Эта победа позволила "оранжевым" набрать 44 очка и опередить Динамо в турнирной таблице.

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