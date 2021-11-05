Его гол заставил миллионы украинцев подняться на ноги и объединиться в едином порыве счастья. Вспоминаем, как Украина забивала свой дебютный мяч на чемпионатах мира.

Случайности неслучайны

Теплый июньский вечер 2006 года навсегда вошел в историю нашего футбола. Поединок в Гамбурге против Саудовской Аравии должен был частично залечить наши раны после болезненного поражения Испании со счетом 0:4. Украина нуждалась в сатисфакции и понимании того, что вся борьба за выход из группы еще впереди. "Сегодня мы увидели сказку о Золушке, которая превратилась в принцессу", – точно подытожил тот матч Олег Блохин.

Перевоплощение началось очень быстро. Уже на 4-й минуте Максим Калиниченко идеально исполнил угловой, а защитник Андрей Русол оказался самым ловким на ближней штанге. Соперники украинцев со временем будут жаловаться на мокрый газон. Именно он помешал Реда Тукару вовремя отреагировать на рывок Русола.

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Гол в ворота Саудовской Аравии был необычным. Многие случайности привели к нему. Но я все же склонен думать, что случайности – неслучайны, и я, надеюсь, чем-то заслужил этот гол. Калиниченко подал угловой, мой оппонент потерял меня, я закрываю глаза, мяч попадает мне в колено, вратарь – скользит, мяч пролетает ему между ног, – потом будет описывать свой удар Андрей Русол.

Стартовый тур против испанцев неудачно провела вся команда. Однако именно Русола считали одним из антигероев, сперва получившего премьерную желтую карточку для "сине-желтых" на Мундиалях, позже "привез" штрафной, а впоследствии еще и неудачно подставил голову под удар Давида Вильи (кстати, потом Андрей рассказывал, что не должен был стоять в стенке). Так счет стал 0:2. У нас просто не было шансов спасти эту игру.

Штрафной Давида Вильи / фото из соцсетей

Ставка на удачу

Мой отец перед чемпионатом мира сделал ставку, что первый гол сборной Украины на турнире забью именно я, – признался потом Андрей Русол. – Поставил, кажется, 5 гривен, а выиграл 4500. Можете представить, какой коэффициент был. Если честно, я не знал, что он делает ставки. Когда мне эту историю рассказали, спросил его: "Папа, ты что играешь?" "Ну да, иногда", – ответил. Так что и для меня это тоже был сюрприз.

Рассказ Анатолия Русола несколько отличался от истории сына. Отец за час до игры совершенно случайно поставил 30 гривен на Андрея в качестве автора первого гола Украины на чемпионате мира. А еще 50 гривен – на Андрея, как автора гола в ворота Саудовской Аравии. В общей сложности Русол-старший заработал 2250 гривен.

Русол против Тотти / фото ФФУ

Из-за большого эмоционального подъема Анатолий Леонидович той ночью не спал. По его словам, несколько раз просматривал тот особый матч.

Дебют в 16

Именно отец когда-то отвел малыша на футбол в школу тогда еще кировоградской Звезды-НИБАС. Вскоре парень отправился в Киев, однако из-за травмы вынужден был вернуться домой. В 16-летнем возрасте Андрея пригласили в Звезду и вскоре он дебютировал в Высшей лиге – шанс юноше предоставил Александр Ищенко.

Русол против Марка Видуки из Мидлсбро / фото Мидлсбро

В 2000 году Русол уже выступал за Кривбасс Олега Тарана. В том сезоне криворожцы завоевали бронзу чемпионата, а сам Андрей провел за эту команду три поединка.

Прошло три года, и Русол переехал в областной центр, где стал игроком Днепра. Всю свою дальнейшую карьеру он проведет в составе днепрян, сыграет более двухсот матчей и станет настоящей легендой клуба. Андрей завоюет с Днепром еще одну бронзу и будет играть в финале Кубка Украины. К сожалению, из-за проблем со спиной Русол закончит активные выступления в 28 и сосредоточится на работе функционера.

Гений угловых

Отдельная глава карьеры Русола – выступления за сборную. В составе главной команды страны Андрей провел 49 поединков и отличился тремя голами. Все они были забиты в официальных матчах и после угловых! В 2005-м защитник забил очень важный мяч в Албании, ставший своеобразной демо-версией гола на Мундиале.

Андрей Воронин выполнил угловой, Русол освободился от опеки, принял мяч на колено и мощно пробил под перекладину (здесь Андрей использовал дополнительное касание). Пройдет 16 месяцев и защитник Днепра забьет в похожем стиле Саудовской Аравии.

Шевченко и Русол / фото ФФУ

После ЧМ-2006 проходит менее трех месяцев Украина стартует в отборе на чемпионат Европы. Тяжелый матч с Грузией в Киеве, на табло 2:2. Идет 79 минута, Русол отправляется на угловой и прямым ударом головой приносит "сине-желтым" победу.

Обидно, но преждевременн законченная карьера Андрея Русола всегда будет оставлять своеобразную недосказанность. По потенциалу, интеллекту, физическим данным и футбольным навыкам Русол по праву считался одним из лучших защитников Украины. Сейчас Андрей Анатольевич в свои 38 имеет статус одного из наиболее прогрессивных функционеров нашего футбола и занимает должность исполнительного директора СК Днепр-1.