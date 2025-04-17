– Мы очень счастливы, что этот матч наконец-то закончился. Во-вторых, сложно доигрывать, когда чувствуешь темп – и вдруг раздается воздушная тревога, из-за чего он сбивается, а после возвращения начинается совсем другая игра. Сложно, однако такова наша реальность.

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– Что чувствуете в момент воздушной тревоги?

– Злость и разочарование, ненависть к соседям.

– Подбадриваете ли вы как-то иностранцев, работающих в команде?

– Считаю, что главное – не очень показывать, что мы волнуемся и боимся, из-за чего они будут чувствовать себя в большей безопасности. Также, если им необходима какая-то помощь, сразу подставляем дружеское плечо.

– Недавно в Кривом Роге произошла страшная трагедия, в результате которой погибло большое количество людей. Что можешь сказать по этому поводу?

– Не знаю. Видимо, не хватает слов, чтобы описать ненависть и ярость. Хочется сказать, что следует держаться и нет другого выбора, ведь защищаем наше единство, – сказал Бондаренко в комментарии для пресс-службы Шахтера.

Напомним, что этот матч начался еще 1 сентября, однако был прерван из-за длительной воздушной тревоги. На момент остановки Шахтер уже вел в счете – гол забил Степаненко. В итоге донецкий клуб одержал победу со счетом 2:1.

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