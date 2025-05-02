Сын одиозного Вячеслава Богуслаева, Александр, вслед за отцом был задержан в Монако по подозрению в финансовых махинациях, сообщает Служба безопасности Украины.

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Следователи СБУ сообщили Александру Богуслаеву о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, что Александр Богуслаев – бывший владелец запорожского Металлурга. Его отец Вячеслав Богуслаев, который был президентом Мотор Сичи, подозревается в сотрудничестве с РФ.

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