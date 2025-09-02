"Есть одна вещь, которая в контексте сборных удивляет меня даже больше, чем футбол. Ко всему футбольному сейчас добавляются и околофутбольные моменты. Вы же помните весной расследование Михаила Спиваковского о коррупции в украинском футболе? Так, оказывается, коррупция в украинском футболе есть. Только вот Михаил хотел повести всех немножко слишком в противоположную сторону. Нюанс в том, что связаны с коррупцией именно те, кто хотел честными неподкупными устами одесского Шерлока запятнать имена других людей.

Хуже всего во всей этой истории то, что очень серьезные нюансы есть с людьми, которые работают в системе сборных. Очень серьезные. Дома, у ассистента Унаи Мельгосы по молодежке Кирилла Мазура, СБУ провела обыски. Насколько мне известно, в целом ряде нечистоплотных моментов фигурирует и имя ассистента Сергея Реброва Глеба Платова. Там вопросы очень серьезные. Не могу обо всем говорить, пока компетентные органы не до конца выполнили свою работу.

В данном случае это не то, что себе нафантазировал какой-то блогер сам или с чьей-то подачи. Нет, здесь не детская песочница. Здесь уровень проблемы колоссальный. Вы же понимаете, что такое обыски СБУ? Вы же понимаете, что нужны санкции, а если они получены, то это означает, что возбуждено уголовное дело. И получается, что члены тренерских штабов сборных Украины фигурируют в этом деле.

Это беспрецедентная история в украинском футболе. Это очень серьезная и неприятная история. Это бьет по репутации, в том числе и по УАФ. Мне сейчас очень интересно, как УАФ будет реагировать на эту историю. Будет ли от УАФ какая-то реакция?" – сказал Вацко в эфире своей YouTube-программы.

