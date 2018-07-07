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СБУ приняла решение о "сборной Закарпатья"

10:36 44 Читати українською
СБУ приняла решение о "сборной Закарпатья"
"Сборная Закарпатья"

СБУ выяснила, кто был членом "сборной Закарпатье" и приняла решение ввести санкции в отношении этих лиц.

Служба безопасности Украины проверила, кто из украинских футболистов участвовал на чемпионате мира среди непризнанных государств в составе "сборной Закарпатья", сообщил народный депутат Украины Андрей Ильченко в своем Фейсбук.

СБУ выяснит, кто из украинских футболистов играл за "сборную Закарпатья"

Перед ФФУ будет поставлен вопрос о лишении лицензии двух футболистов, которые являются гражданами Украины, организаторам турнира и другим участникам из числа граждан Венгрии будет запрещен въезд на территорию Украины.

Ранее ФФУ заявляла о санкциях для игроков, которые принимали участие в чемпионате мира среди непризнанных государств.

Теги
ФФУ ConIFA (ассоциация непризнанных сборных, которые не входят в ФИФА)
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