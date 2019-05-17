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"Сбрей тот ужас, что у тебя на голове", – Бекхэм рассказал об отношениях с легендарным сэром Алексом

17 мая 13:26 193 Читати українською
"Сбрей тот ужас, что у тебя на голове", – Бекхэм рассказал об отношениях с легендарным сэром Алексом
Дэвид Бекхэм / Reuters

Культовый игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о своем сотрудничестве с Алексом Фергюсоном.

Различные взгляды хавбека и шотландского менеджера на моду часто становились причиной ссор.

"Это произошло перед матчем за Суперкубок в 2000 году. Я направился в раздевалку, а сэр Алекс тогда еще не видел мой ирокез. Я очень боялся показать ему свою прическу. За день до игры я тренировался в шапке, обедал в шапке, завтракал в шапке и ехал на стадион тоже в шапке.

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Потом, когда мы уже переодевались для игры, я снял шапку. Сэр Алекс тут же сказал: "Иди и сбрей то, что у тебя на голове". Я засмеялся в ответ, но он добавил: "Нет, я серьезно. Иди и брей". Мне пришлось найти машинку и бриться прямо на Уэмбли. Тренер всегда прав", – приводит слова Бекхэма Daily Mail.

Отношения между Фергюсоном и главным секс-символом футбольной Англии никогда не были идеальными. Именно из-за разногласий с тренером Бекхэм покинул Манчестер Юнайтед в 2003 году.

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Теги
Англия Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Алекс Фергюсон
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