"Впечатления от первых соперников на сборах? Это были два хороших матча, но поскольку мы только недавно собрались, было не так много времени для подготовки. Как для этого этапа – мы сыграли довольно неплохо, старались выполнять установки тренера, выполнили определенную беговую работу. Да, две ничьи, но ничего страшного, в дальнейшем будем стараться улучшать результаты.

Кулач отреагировал на слухи о "бегстве" в Динамо ради денег – лучшего бомбардира УПЛ задела ложь в СМИ

Сборы – это всегда тяжелые нагрузки. Но стараемся выполнять всю предлагаемую работу, чтобы добавлять с каждым днем. Луческу имеет огромный жизненный опыт, который и передает нам, учит, рассказывает, объясняет. Сейчас у нас много молодых игроков, которые это все впитывают в себя.

Мистер – очень опытный специалист и прекрасно знает, какое занятие предлагать в тот или иной период подготовки. Это сборы, тяжелая работа. Нужно работать, чтобы подойти к началу чемпионата в хорошей форме и снова бороться за чемпионство", – цитирует Сидклея официальный сайт Динамо.

Напомним, уже сегодня, 5 июля, Динамо проведет свой третий спарринг на сборах. Соперником киевлян будет Дивонн – представитель региональной лиги Франции. Начало встречи в 19:00.

Динамо сыграло вничью с Лозанной-Спорт – команда Луческу снова без победы и с рядом проблем