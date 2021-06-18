Закрытые стадионы не отменяют Лиги чемпионов, как и пустые места болельщиков не означают, что поддержки не будет. "Она будет, и еще какая!" – загорелись Lay's и бросили клич футбольным фанатам – показать свои домашние "стадионы".

7 апреля бренд Lay's вместе с известным футболистом Артемом Милевским создали в соцсетях конкурсную инициативу футбольного единства "Lay's Стадион". Любители футбола, соскучившиеся за время карантина по атмосфере большой игры офлайн и не имевшие возможности попасть на матчи Лиги чемпионов, подхватили челлендж. В stories и публикациях они стали выкладывать свои "стадионы", указывая в качестве геометки "Lay's Стадион".

С каждым днем количество "стадионов" росло – вместе с жаждой подарков от Lay's. Месячный запас любимых чипсов и электрогриль получили 12 участников конкурса. Однако главным призом стали знакомство с Артемом Милевским и настольный футбол от бренда.

Мечты рождаются для того, чтобы их осуществляли Lay's! На этот раз бренд выполнил заветную мечту Павла Подоляна из села Сыраи, что в Черниговской области. Именно к нему в гости отправился Артем Милевский, захватив с собой двухмесячный запас чипсов с топовыми вкусами, а также большой настольный футбол. Знаменитый экс-нападающий сборной Украины и победитель "Lay's Стадион" тут же опробовали новую игру, получив невероятные эмоции как от нее, так и от знакомства друг с другом.

Личная встреча с кумиром была моей мечтой. Спасибо, Lay's! – поделился впечатлениями победитель.

Также Павел показал гостю свою комнату заядлого футбольного болельщика – с десятками плакатов команд и формой известных игроков. С такой комнатой было несложно создать домашний стадион, отметил Артем Милевский.

Не бойтесь мечтать и участвовать в больших конкурсах. Возможно, в следующий раз Lay's осуществят именно вашу заветную мечту!

Смотрите видео, как Артем Милевский гостил у победителя "Lay's Стадион":