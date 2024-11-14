Сборную запугивали допотопной раздевалкой на матче Лиги наций – журналист показал настоящие фотографии
СМИ показали шокирующие кадры ужасной раздевалки, где должна была базироваться именитая сборная.
Мексика должна сыграть на выезде против Гондураса в плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ 16 ноября. В соцсетях появилось видео, на котором показаны допотопная раздевалка, где должны были располагаться гости.
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На видео показаны обшарпанные, грязные стены и пол, старое оборудование. В душевой виднеется плесень и не везде есть краны, а плитка вот-вот отпадет. Женский голос подчеркивает, что это помещение стадиона Франциско Морацан, где состоится матч.
Журналист Оскар Фунес в своих соцсетях заявил, что видео ложное и надеется, что его публиковали не для того, чтобы нанести вред имиджу Гондураса. На фотографиях раздевалка выглядит чистой и современной.
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