Сборная Сербии наказана УЕФА за поведение болельщиков на матче с Португалией

Сборная Сербии проведет домашний матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга без зрителей.

УЕФА наказал национальную команду Сербии за поведение болельщиков на сентябрьском матче против Португалии (2:4). Тогда в адрес игроков пиренейской команды с трибун раздавались расистские оскорбления, а также болельщики активно использовали пиротехнику. Кроме того, футбольный союз Сербии должен заплатить штраф – 33 тысячи евро.

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УЕФА будет контролировать ситуацию на домашних матчах сборной Сербии в течение нескольких ближайших лет. В случае повторного нарушения трибуны снова будут закрыты, информирует официальный сайт организации.

Напомним, сборная Сербии занимает третье место в группе В отборочного турнира Евро-2020, отставая от Португалии на одно очко. Обеим командам осталось сыграть по два матча.

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