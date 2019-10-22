toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТЕР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА

Сборная Сербии наказана УЕФА за поведение болельщиков на матче с Португалией

09:18 130 Читати українською
Сборная Сербии наказана УЕФА за поведение болельщиков на матче с Португалией
Зажигательная битва Сербии и Португалии / Getty Images

Сборная Сербии проведет домашний матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга без зрителей.

УЕФА наказал национальную команду Сербии за поведение болельщиков на сентябрьском матче против Португалии (2:4). Тогда в адрес игроков пиренейской команды с трибун раздавались расистские оскорбления, а также болельщики активно использовали пиротехнику. Кроме того, футбольный союз Сербии должен заплатить штраф – 33 тысячи евро.

Футбольный союз Сербии готов финансово стимулировать соперников Португалии – интриги в группе сборной Украины

УЕФА будет контролировать ситуацию на домашних матчах сборной Сербии в течение нескольких ближайших лет. В случае повторного нарушения трибуны снова будут закрыты, информирует официальный сайт организации.

Напомним, сборная Сербии занимает третье место в группе В отборочного турнира Евро-2020, отставая от Португалии на одно очко. Обеим командам осталось сыграть по два матча.

Евро-2020: где состоятся матчи, как и когда приобрести билеты на поединки сборной Украины и сколько они стоят

blog_ava
Лучшие молодые бразильцы мечтают о Шахтере, – скаут "горняков"
08:26
271
Теги
Португалия Португалия Сербия Сербия Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
25
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук