Россияне все ещё верят, что сборная России имеет минимальный шанс на своё включение отборочную группу до старта квалификации ЧМ-2026.

Сборная России по футболу не будет допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом информируют пропагандистский государственный канал России Матч ТВ. Причинами такого решения ФИФА указываются "вопросы безопасности".

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При этом один из источников отметил, что сохраняется минимальный шанс на допуск сборной России к отбору в европейской зоне: "Даже если сборная не пройдет жеребьевку, остается минимальный шанс на включение команды в отборочную группу до старта квалификации. Но рассчитывать на такое развитие событий не стоит".

Чемпионат мира‑2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. От Европы на турнире выступят 16 сборных. Жеребьевка пройдет 13 декабря в Цюрихе (Швейцария).

ФИФА и УЕФА в 2022 году на неопределенный срок отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой из-за полномасштабного вторжения Россию в Украину. Сборная России не смогла принять участие в плей‑офф за право сыграть на чемпионате мира‑2022, пропустила чемпионат Европы‑2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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